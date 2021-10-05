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Siyaset Bakan Elvan'dan OECD'de önemli açıklama: Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik
Siyaset

Bakan Elvan'dan OECD'de önemli açıklama: Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısında gelecek 10 yılın önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesini kabul ettiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 23:59:00 -
Bakan Elvan'dan OECD'de önemli açıklama: Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'te düzenlenen toplantı kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile ikili ilişkileri daha da ileri taşımak adına verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İkili ve çok taraflı platformlarda Türkiye'nin yakın ilişki içinde olduğu Macaristan Maliye Bakanı Mıhaly Varga ile de bir araya geldiklerini kaydeden Elvan, "Ülkelerimiz arasında işbirliğini daha da pekiştirmek adına istişarelerde bulunduk. OECD Bakanlar Toplantısında önümüzdeki 10 yılın önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik. Kurucu üyesi olduğumuz OECD'de; sürdürülebilir, yeşil, kapsayıcı ve dirençli büyüme için yapılacak çalışmalarda aktif rol almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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