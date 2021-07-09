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Siyaset

Bakan Elvan'dan kritik görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 14:15:00 -
Bakan Elvan'dan kritik görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

İşte Bakan Elvan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

"G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Sn. Janet L. Yellen ile görüştük. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."

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