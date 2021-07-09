Bakan Elvan'dan kritik görüşme
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.
İşte Bakan Elvan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım;
"G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Sn. Janet L. Yellen ile görüştük. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."