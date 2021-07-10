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Ekonomi Bakan Elvan'dan G20 Maliye Bakanları toplantısı değerlendirmesi: Enflasyon baskısına dikkat çektik
Ekonomi

Bakan Elvan'dan G20 Maliye Bakanları toplantısı değerlendirmesi: Enflasyon baskısına dikkat çektik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 ülkeleri olarak bugünkü toplantılarında küresel tehdit oluşturmaya başlayan enflasyon baskısına dikkat çektiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 08:38:00 -
Bakan Elvan'dan G20 Maliye Bakanları toplantısı değerlendirmesi: Enflasyon baskısına dikkat çektik

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, tarihi Venedik kentinde ev sahipliği yaptığı bu yılki üçüncü G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılan Elvan, ilk günün ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmelerde bulundu.

Elvan, "G20 Bakanlar Toplantısının ilk gününü tamamladık. Küresel tehdit oluşturmaya başlayan enflasyon baskısına dikkat çektik. Uluslararası Finansal Mimari başlığında görüşlerimizi dile getirdik. Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının pandemi ile mücadeledeki önemine değindik." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, toplantı kapsamında ikili temaslarını da sürdürdü.

Elvan, Meksikalı mevkidaşı Arturo Herrera Gutierrez ve Arjantinli mevkidaşı Martin Guzman ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Elvan, toplantının sabahki bölümü sırasında ABD’li mevkidaşı Janet L. Yellen, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanı Nam-Ki Hong ile görüşmüştü.

 

 

 

 

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