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Siyaset Bakan Elvan'dan cari veriler için dikkat çeken açıklama
Siyaset

Bakan Elvan'dan cari veriler için dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 14:30:00 -
Bakan Elvan'dan cari veriler için dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirdi.

"Kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor"

Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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