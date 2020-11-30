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Ekonomi Bakan Elvan: "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz."
Ekonomi

Bakan Elvan: "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:55:45 -
Bakan Elvan: "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz."
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