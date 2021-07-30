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Ekonomi Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz
Ekonomi

Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz

Bakan Elvan: Konaklama, yeme-içme ve diğer hizmetlerde KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz

Yeniakit Publisher
2021-07-30 08:37:00 -
Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzattıklarını bildirdi.

Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresi eylül sonuna kadar uzatıldı

Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz."

 

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