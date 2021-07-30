Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz
Bakan Elvan: Konaklama, yeme-içme ve diğer hizmetlerde KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzattıklarını bildirdi.
Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresi eylül sonuna kadar uzatıldı
Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz."