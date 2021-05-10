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Ekonomi Bakan duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı
Ekonomi

Bakan duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı

Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:04:00 -
Bakan duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Milyonlarca vatandaşın beklediği destek ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatıyor.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

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