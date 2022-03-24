Bakan duyurdu! Yarın ödeniyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin yarın (Cuma günü) çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.