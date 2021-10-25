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Ekonomi Bakan duyurdu: Yaklaşık 90 milyon TL...
Ekonomi

Bakan duyurdu: Yaklaşık 90 milyon TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 90 milyon TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 14:38:00 - 2021-10-25 14:38:56
Bakan duyurdu: Yaklaşık 90 milyon TL...

 Yeniakit  Ankara 

Ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına yönelik bilgi veren Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

51,6 milyon TL destek

Bu doğrultuda düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 51,6 milyon TL destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Asker ailelerine destek

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi çocuklara yardım

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 11,1 milyon TL hesaplara yatırılacağını kaydetti.

3,6 milyon TL destek

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacaklarını kaydetti. Kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün itibarıyla, diğer ödemelerin de 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildiren Bakan Yanık, “ Böylece 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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