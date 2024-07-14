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Teknoloji Bakan duyurdu! Türkiye'nin milli uydusu TÜRKSAT 6A'dan sevindiren haber
Teknoloji

Bakan duyurdu! Türkiye'nin milli uydusu TÜRKSAT 6A'dan sevindiren haber

Yeniakit Publisher
2024-07-14 21:20:00 -
Bakan duyurdu! Türkiye'nin milli uydusu TÜRKSAT 6A'dan sevindiren haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'nın 3’üncü ateşlemesinin de bugün 7 dakika sürerek olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirtti.

3’üncü ateşleme 7 dakika sürdü

Bakan Uraloğlu, 3’üncü ateşlemenin de bugün gerçekleştiğini ve 7 dakika sürdüğünü bilgisini verdi. Uraloğlu, 4’inci ateşlemenin 16 Temmuz’da, 5’inci ateşlemenin ise 17 Temmuz’da yapılacağını ifade etti.

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