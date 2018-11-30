Bakan duyurdu: Plastik poşetler paralı oldu

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerin marketlerde artık paralı olduğunu söyleyerek, poşetlerin marketlerde 25 kuruştan satılacağını açıkladı. Kurum, denetlemelerin de sılıkla yapılacağını sözlerine ekledi.

Kurum, Yalova'daki depremin kentte hasara neden olmadığını ancak geçmişte depremlerin ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatarak, "Bizim ülke genelinde depremle alakalı riskli binaları bir an önce dönüştürme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor" dedi.