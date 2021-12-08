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Ekonomi Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Ekonomi

Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:12:00 -
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aralık ayı içerisinde 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını kaydeden Bakan Yanık, ödeme dönemi içerisinde 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını ifade etti.

Yaşlı ve Engelli Aylıkları kapsamında 1,13 milyar TL’yi aşan bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Yanık, “Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatan Bakan Yanık, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edilebileceğinin bilgisini verdi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

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