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Ekonomi Bakan duyurdu: Pandemiye rağmen yüzde 74 arttı
Ekonomi

Bakan duyurdu: Pandemiye rağmen yüzde 74 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınına rağmen yenilikçi girişim yatırımlarının, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 18:49:00 -
Bakan duyurdu: Pandemiye rağmen yüzde 74 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinin en önemli başlıklarından birini girişimciliğin oluşturduğunu vurgulayarak, bu alanda başlattıkları seferberliğin meyvelerini verdiğini kaydetti.

Paylaşımında girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin grafiğe de yer veren Varank, "Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.

 

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