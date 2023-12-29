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Ekonomi Bakan duyurdu! Ödemeler hesaplara yattı
Ekonomi

Bakan duyurdu! Ödemeler hesaplara yattı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 21:07:00 - 2023-12-29 21:37:25
Bakan duyurdu! Ödemeler hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 172 milyon 55 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 172 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, çiftçilere bitkisel ürün sigortası desteği olarak 1 milyar 137 milyon 108 bin lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 34 milyon 947 bin lira ödeme yapıldı.

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