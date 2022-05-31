Bakan duyurdu: Lavrov Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: "Terör tehdidini içerde ve dışarda, Suriye'de de, nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz"

Çavuşoğlu: "(Doğu Ege Adaları) Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan siyasetçiler) Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar"

Bakan Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var"

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD) Kongreden F16'ların Türkiye'ye verilmesi konusunda bir eğilim var"

Çavuşoğlu: "Gazze'nin münhasır ekonomik bölgesinde bir faaliyet olacaksa İsrail ve Filistin arasında hakça paylaşım yapılması gerekiyor. Bu konuda gerekli telkinlerde de bulunduk"