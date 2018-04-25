Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan duyurdu! İmzalar atıldı...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "PTT AŞ, BELBİM AŞ ve Turkcell arasında Türkiye'nin ilk yerliyemek kartını çıkarmak için iş birliği anlaşması imzalandı. Yüzde 85'inde yabancı sermayeli yatırımcıların hakim olduğu 7 milyar liralık yemek kartı pazarında yerli oyuncuyla kuralların yeniden belirlenmesini bekliyoruz" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:29
Bakan duyurdu! İmzalar atıldı...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT AŞ, BELBİM AŞ ve Turkcell arasında, Türkiye'nin ilk yerliyemek kartını çıkarmak için iş birliği anlaşması imzalandığını belirterek, "Yüzde 85'inde yabancı sermayeli yatırımcıların hakim olduğu 7 milyar liralık yemek kartı pazarında yerli oyuncuyla kuralların yeniden belirlenmesini bekliyoruz." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yemek kartı sektörüyle 25 yıl önce tanıştığını söyledi.

Sektörde 200 bine yakın restorandan alınan komisyon ücretlerinin yüzde 15'e ulaştığını, vadenin de 60 güne kadar yükseldiğini hatırlatan Arslan, bunun üzerine Türkiye'nin ilk yerli yemek kartını çıkarmak için PTT, BELBİM ve Turkcell arasında iş birliği anlaşması yapıldığını bildirdi.

Arslan, söz konusu şirketlerin katılımıyla yüzde 100 yerli sermayeyle yemek kartı şirketi kurulduğuna işaret ederek, "Ortak girişimin en büyük hedefi, milli sermayeyle hayata geçirilen yemek kartının, sektörde kuralları belirleyen marka olarak Türkiye'ye hizmet etmesi." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli yemek kartının aynı zamanda "İstanbulkart" özelliği taşıyacağını bildiren Arslan, kurulan ortak girişimle komisyon oranları ve vadelerde önemli düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Arslan, böylece pazardaki dengelerin değiştirilerek, daha rekabetçi sektör yaratılmasını ve esnafın ihtiyacına çözüm bulunmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Çıkarılacak yemek kartıyla sadece esnafın değil, aynı zamanda son kullanıcı vatandaşların da günlük hayatlarını kolaylaştıracak bir hizmetin sunulacağını belirten Bakan Arslan, "Yerli kart, sadece yemek kartı olmakla kalmayıp İstanbulkart'ın bütün özelliklerini de bünyesinde barındıracak. İstanbullunun ulaşımda her şeyi olan İstanbulkart ile milli yemek kartı ortak bir paydada toplanarak vatandaşların günlük hayatının en önemli iki noktasına dokunacak." dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:29
  1. İstanbul
  2. Ulaştırma
  3. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan tehdit: ABD'nin masraflarını ödemezseniz...
    1. Suudi Arabistan'dan tehdit: ABD'nin..
    2. Erdoğan'dan Güney Kore ve Özbekistan..
    3. Çocuklarda burun kanamasına dikkat!
    4. CHP milletvekilleri büyük acı yaşıyor
    5. İsrail polisinin cezası belli..
    6. MEB'den açıklama geldi! Okullar o..
    7. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun aklını aldı!
    8. Rıza Çalımbay'dan şok açıklama!..
    9. Kilosu 180 liradan satılıyor!
    10. CHP'den Abdullah Gül açıklaması
    11. İki yılda iki suikast! İkisi de İHA..
    12. 24 Haziran'daki düğünlere seçim ayarı!
    13. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
    14. CHP aday için isim vermekten çekindi
    15. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
    16. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
    17. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
    18. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
    19. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
    20. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!