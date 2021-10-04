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Siyaset Bakan duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklayacak
Siyaset

Bakan duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 11:12:00 -
Bakan duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu ayın son haftasında, tüm sonuçlar değerlendirilerek, nihai belgemiz olan Birinci Su Şurası Sonuç Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Ardından hiç vakit kaybetmeksizin, 2019 yılında 15 yıl aradan sonra düzenlediğimiz 3. Tarım Orman Şurasında yaptığımız gibi Eylem planımızı oluşturup, faaliyetlere başlayacağız." diye konuştu.

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