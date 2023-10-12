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Eğitim Bakan duyurdu! Burs ve kredi başvuruları başladı
Eğitim

Bakan duyurdu! Burs ve kredi başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 10:30:00 - 2023-10-12 10:54:15
Bakan duyurdu! Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan öğrenci burs ve kredi başvuruları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Bak'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili gençler,

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı!

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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