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Teknoloji Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 2021 yılında hayata geçecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:47:00 -
Bakan duyurdu! Bir devir sona eriyor

Türkiye’nin eSIM teknolojisini tamamen yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu teknoloji yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 2021 yılında hayata geçecek” diye konuştu.

Yakın zamanda eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde görmeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti.

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