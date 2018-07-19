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Bakan Dönmez’in üç önceliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe belirledikleri üç öncelik olduğunu söyledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:18
Bakan Dönmez’in üç önceliği

Bakanlığın yeni dönemdeki çalışmaları ve önceliklerini değerlendiren Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha hızlı ve verimli bir hizmet sürecinin amaçlandığını ve bu kapsamda devlet sistemine “yeni bir elbise dikildiğini” söyledi. Sürecin tamamlanmasıyla her şeyin daha net görüleceğini belirten Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de bazı değişimlerin yaşandığını anımsattı. Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe önceliklerini belirlediklerini ifade ederek, “Bunlar finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu öncelikleri artırabiliriz. Bizim için yatırım sürdürülebilirliği temel amaç. Türkiye’ye güvenip yatırım yapmış yerli ve yabancı tüm yatırımcılar bizim yatırımcımızdır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:18
  1. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

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