Bakan Dönmez'den petroldeki artışla ilgili açıklama Bakan Dönmez: Şu anki petrol fiyat artışlarının arz yetersizliğinden değil, büyük oranda ambargolara bağlı olarak geliştiğini düşünüyoruz.

Bakan Dönmez: Şu anki petrol fiyat artışlarının arz yetersizliğinden değil, büyük oranda ambargolara bağlı olarak geliştiğini düşünüyoruz.

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