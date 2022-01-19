Bakan Dönmez’den madencilik dersi

Beyaz önlük giyen Dönmez, Türkiye’nin ilk madencilik laboratuvarında 10’uncu sınıf öğrencilerine eğitim verdi. Öğrencilerle buluştuğu, sohbet ettiği kareler Dönmez’in resmi YouTube hesabından paylaşıldı. Öğrencileri Türkiye’nin ilk madencilik lisesini tercih ettikleri için tebrik eden Dönmez, okulun tam donanımlı bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

En temel kural güvenlik

Bilgilerini öğrencilerle paylaşan Dönmez, “Madencilikte en temel kural güvenliktir” şeklinde konuştu. “Sizin canınız her şeyden önemlidir” diyen Dönmez, Türkiye’nin maden potansiyeline de değindi. Kullanılan bütün ürünlerin temelinde madenlerin yattığına işaret eden Dönmez, “Otomobil metal içeriklidir, cep telefonun içinde silisyum bulunmaktadır. Günlük kullandığımız birçok malzemenin ilk üretim maddeleri sizin çalıştığınız bu sektörün içinden geliyor. Vatandaşa da bunları anlattıkça sektöre olan bakış daha da güzelleşecek” diye konuştu. Dönmez, çevreyle uyumlu madencilik yapılması gerektiğini vurguladı. Bunun modern madenciliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığını dile getirdi.

Kız öğrenciler daha fazla

Dönmez, dersliklerde işin teorisinin anlatıldığına; laboratuvarda ise uygulama yapıldığına dikkat çekti. Lisenin Maden Teknoloji Alanı Öğretmeni Muhammet İliş’le sohbet eden Dönmez, “Hocam gördüğüm kadarıyla kız öğrencilerimizin sayısı da fazla” dedi. Dönmez öğrencilere ise şöyle seslendi: “Buna ‘Taş’ diyerek geçmeyin. Buna madenci bakınca renginden, yapısından da gözlem yapabiliyor. Ama asıl sonuçlar laboratuvardan çıkıyor. Düşünün 1 ton taşı alacaksın onu ayrıştıracaksın sonunda 1 gram bile olmayan bir ürün olacak. Zor iş hakikaten.” Öğrencilerden Rana Taşkın, Bakan Dönmez’i tahtanın başında ders anlatırken görünce çok heyecanlandığını belirtti. Elif Naz Şen de Dönmez’den uygulamalı olarak ders aldıklarını ifade etti.

11 milyona mâl oldu

Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 34 öğrenci kapasiteli 16 derslik var. Yaklaşık 11 milyon liraya mâl edilen okulda Türkiye’nin ilk maden laboratuvarı bulunuyor. Okulda şu anda 134 öğrenci öğrenim görüyor. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerindeki 51’inci Ar-Ge merkezinin de bu okula kurulması düşünülüyor.