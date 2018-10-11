Bakan Dönmez'den kömür üretimi açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni modelle kömürde 7 sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz. TTK alanlarında yıllık ek 3 milyon ton, TKİ alanlarında ise ek 15,6 milyon ton kömür üreteceğiz. TKİ ruhsatlarında 25 ila 30 yıllık projeyle 72,3 milyar liralık yerli kömür ekonomiye kazandırılacak" dedi.