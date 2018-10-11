0553 313 94 23

Bakan Dönmez'den kömür üretimi açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kömür üretimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:32
Bakan Dönmez'den kömür üretimi açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni modelle kömürde 7 sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz. TTK alanlarında yıllık ek 3 milyon ton, TKİ alanlarında ise ek 15,6 milyon ton kömür üreteceğiz. TKİ ruhsatlarında 25 ila 30 yıllık projeyle 72,3 milyar liralık yerli kömür ekonomiye kazandırılacak" dedi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:32
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
  2. Fatih Dönmez
  3. Kömür açıklaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün ev ablası, tüp bebek merkezinde yakalandı
    1. FETÖ'nün ev ablası, tüp bebek..
    2. Rusya şokta! Canlı yayında kaza yaptı
    3. 'Muskacı' cinayeti sanığını Adli..
    4. Amasya'da görenleri şaşkına çeviren..
    5. 3 gün aç kalınca polisi arayıp..
    6. Nafaka zulmünü bitirecek ilk adım atıldı
    7. Formayı kaptırmıştı... Volkan..
    8. O ülkede ayda ortalama 180 kişi mayın..
    9. CHP Yalova İl Başkanı istifa etti
    10. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    11. ABD'li senatör: Cemal Kaşıkçı sağ geri..
    12. "Sen o tepsiye pisledin Arda"
    13. Tensip zaptı ne demek? Hukuk dilinde..
    14. Doğalgaz İzmir Adliyesi'ndekileri..
    15. İzmir Adliyesi'nde zehirlenme!
    16. Gazi’nin vasiyeti hazineye devredilsin
    17. 15 Temmuz'un yeni görüntüsü ortaya..
    18. Arda Turan gözaltına mı alınacak?
    19. Belediyeler en az ilkokul mezunu..
    20. Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!