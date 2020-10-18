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Ekonomi Bakan Dönmez'den KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik
Ekonomi

Bakan Dönmez'den KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:45:56 -
Bakan Dönmez'den KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ersin Tatar'ı tebrik ederek, "Önümüzdeki dönem daha güçlü iş birlikleriyle enerji başta olmak üzere ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Türkiye ve KKTC'nin kaderi ortaktır. Önümüzdeki dönem daha güçlü iş birlikleriyle enerji başta olmak üzere ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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