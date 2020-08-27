Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ilişkin konuşan Dönmez, bölgede daha fazla rezerv bulunduğunu açıkladı.

"2023 itibariyle doğal gaz fiyatları düşer"

2023 yılı itibariyle doğal gaz fiyatlarının düşeceğini aktaran Dönmez, "Uzun dönemli doğalgaz anlaşmaları bir takım yükümlülükler getirir. Askeri alım taahhüttüleri var. Bu kontrat sürelerine sabit kalmak gerekiyor. Bazı kontratlarımız süre itibariyle sonlanacak. Bu keşifle yanlış algı olmasını istemem. Kademeli olarak ithalatımız azalacak. Elektrik ve doğalgaz piyasasında regüle bir piyasa oluşturduk. Alıcı ve satıcılar gazını getirip dağıtabilir. Bu nedenle yeni kaynaklar fiyatları aşağı yönlü etkiler. Yakın ve yerli kaynak, şüphesiz rekabetçi olacaktır. 2023 itibarıyla doğalgaz fiyatları düşer. Bu büyüklük bizim iç piyasamızı etkileyecek. Bölgesel olarak Avrupa'yı etkiler mi, şu an bir şey demek güç" diye konuştu.

Yeni keşiflerin sinyalini veren Bakan Dönmez, Tuna-1 lokasyonunun şu an yalnızca dörtte birinde sismik çalışmalar olduğunu belirterek "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir" dedi.

Belirlenen alanda 40'a yakın kuyu açılacağını söyleyen Bakan Dönmez, Kanuni gemisinin de yıl sonuna kadar Karadeniz'deki çalışmalara katılacağını ifade etti.

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Dönmez "Biz Karadeniz- Akdeniz ayrımı yapmadık. Toplamda kendi milli sondaj gemilerimizle ilk keşfimiz dokuzuncu sondajda oldu. Sondajda Karadeniz'de olduğu gibi sismik verileri değerlendirerek haritalama çalışması yapılıyor. Hangi metrelerde muhtemel kaynaklar rastlayacağımız öngörülüyor. Şu ana kadar zaman zaman gaz ölçümleri yaptık. Akdeniz'deki sondajlarımızda ama Karadeniz'deki gibi arkası gelmedi. Orada yaptığımız sondajlarda bize yakın bölgelerde yeni sondajlara ihtiyaç olduğu şeklinde uzmanlarımızın yorumları oluyor. Orada yeni sondajlarımız olacak potansiyel içeren bölgelerde. Akdeniz'den ümitliyiz. Kesin bir keşif bilgisi olmadığı için paylaşmadık." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin karada da ciddi sondaj faaliyetleri olduğunu anımsatan Dönmez, "Son 20- 25 yıla baktığımızda Türkiye Petrolleri'nin üretimi 50 bin varilin üzerine çıktı. Bu kötü değil ama düşük. Kıyaslamak için söylüyorum, bizim 1 milyona yakın petrol tüketimimiz var. Bu rakamları 100 bin varile çıkarmamız gerekir. Karadaki faaliyetlerimizi artırarak devam ettik. Son 3- 4 yılda yeni keşiflerle birlikte 42 bin varillerden 50 bin varillere çıkardık. İstikrarlı bir şekilde keşiflerimiz artırıyoruz." dedi.