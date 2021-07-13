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Ekonomi Bakan Dönmez'den canlı yayında Karadeniz gazı açıklaması
Ekonomi

Bakan Dönmez'den canlı yayında Karadeniz gazı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'ye müjde olarak duyurulan Karadeniz'den çıkaralıcak doğalgazla ilgili katıldığı canlı yayında gaz sahasının kapasitesi ve ekonomiye olacak katkıları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 00:29:00 -

Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin Türkiye'den çok daha fazla dışarda faaliyet yürüttüğünü belirterek "Türkiye'nin Hazar denizi başta olmak üzere, Rusya'da, Afganistan'da Irak'ta üretimlerimiz var. İç savaş öncesi Libya'da üretimimiz vardı. Bununla birlikte özellikle derin denizlerde faaliyette bulunmak isteyen ülkelerden bize teklifler gelmeye başladı. Hem Karadeniz hem de Akdenizde. Önceliğimiz kendi gazımızı çıkartmak olduğu için onlara kısa dönüşler yapmak istemiyoruz. Türkiye Petrolleri hem karada hem denizde elde etmiş olduğu başarıları dünyada da uygulayabilir noktaya geldi." dedi.

Bakan Dönmez, Karadeniz'de 540 milyar metreküp kesinleşmiş doğalgaz rezervinin yapıldığını, bunun üretilebilir gaz rezervinin olduğunu belirterek ekonomiye 2023 yılından itibaren katkı sağlayacağını ancak en verimli döneminin 2027 yılından itibaren gerçekleşeceğini 540 milyar metreküp gazın Türkiye'nin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek boyutta olduğunu dile getirdi.

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