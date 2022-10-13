Bakan Dönmez’den bomba paylaşım! Kara göründü, tünelin ucundaki ışık belirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, "Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin bir paylaşım yaptı.
Bakan Dönmez "Hedef 2023" diyerek, "Takvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2.200 m. altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor. Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi. Hedef 2023." ifadelerine yer verdi.