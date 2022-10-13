  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Dönmez’den bomba paylaşım! Kara göründü, tünelin ucundaki ışık belirdi
Ekonomi

Bakan Dönmez’den bomba paylaşım! Kara göründü, tünelin ucundaki ışık belirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, "Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 08:16:00 -

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Dönmez "Hedef 2023" diyerek, "Takvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2.200 m. altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor. Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi. Hedef 2023." ifadelerine yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23