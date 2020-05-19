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Ekonomi

Bakan Dönmez'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:29:17 -
Bakan Dönmez'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Asırlar boyu yanacak Milli Mücadele ateşinin sembolü ve o ateşin koru olan gençliğimizin bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Dönmez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Asırlar boyu yanacak Milli Mücadele ateşinin sembolü ve o ateşin koru olan gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Dönmez, paylaşımında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

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