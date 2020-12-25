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Siyaset Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!
Siyaset

Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de ilk defa Lityum üretimine başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:39:00 - 2020-12-25 11:50:06
Bakan Dönmez: Ülkemizde ilk defa üretimini başlatıyoruz!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Osman

Ya Allah Bismillah.
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Yusuf

İNŞALLAH HADİ BİSMİLLAH
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