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Ekonomi Bakan Dönmez: Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok
Ekonomi

Bakan Dönmez: Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok

"Enerji altyapıları açısından baktığımızda bir trafo merkezimiz sahile yakın olduğu için su altında kalmıştı ve o trafonun beslediği abonelere elektrik sağlayamamıştık" - "Bugün sabah itibarıyla ekiplerimizin çalışması ve civardaki abonelerin güvenliğinin sağlanması üzerine elektrik vermeye başladık"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:34:27 -
Bakan Dönmez: Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok

İZMİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin bölgede yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "An itibarıyla artık Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok." dedi.

Dönmez, Seferihisar'da incelemelerde bulunmak üzere bazı bakanlarla bölgeye geldi.

Deprem nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Seferihisar'da ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşları ziyaret eden Dönmez, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dönmez, dün depremin ardından İzmir'e geldiklerini ve Gediz Elektrik Dağıtım AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ yetkililerinden duruma ilişkin bilgi aldıklarını ifade ederek, "Bugün Seferihisar'a gelerek bizzat olayın etkilerini yerinde incelemek istedik. Enerji altyapıları açısından baktığımızda, bir trafo merkezimiz sahile yakın olduğu için su altında kalmıştı ve o trafonun beslediği abonelere elektrik sağlayamamıştık ama bugün sabah itibarıyla ekiplerimizin çalışması ve civardaki abonelerin güvenliğinin sağlanması üzerine elektrik vermeye başladık. An itibarıyla artık Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde 87 yaşında suya kapılarak vefat eden Fatma Erçetin’nin evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu.


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