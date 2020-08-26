Bakan Dönmez Karadeniz'deki rezerv miktarını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gazın sismik çalışmalarına 14 ay önce başlandığnı ve 2 bin km'de keşfedilen alanın 250 kilometre kare olduğunu belirtti. Gaz rezervi hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, 320 milyar metreküpten fazla doğal gaz bulunduğunu belirtti.

Bakan Dönmez, 2017 yılında bu sürece başlandığını belirterek, folaya birer yıl arayla iki sondak gemisinin katıldığını ve Oruç Reis'in yüzde 90 yerli olduğunu vurguladı.

Çalışmalar 2005 yılında başladı

Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına 2005 yılında başlandığını belirten Bakan Dönmez, o zamanlar doğal gaz bulunan Tuna 1 kuyusunda araştırma yapılmadığını daha sonradan kendi yerli imkanlarla bu doğal gazın keşfedildiğini belirtti.

Petrol ve doğal gaz karışık çıkıyor

Karadeniz’de sondaj çalışmaları yapılan yerin su derinliğini 2 bin 100 metre olarak açıklayan Bakan Dönmez, sondaj gemilerinin 12 bin metreye kadar sondaj kabiliyeti olduğunu ve Karadeniz'deki sondaj çalışmasında 3500 metre derinlikte olunduğunu bildirdi.

Test amaçlı alınan numunelere değinen Bakan Dönmez, petrol ve doğal gazın karışık çıktığını açıkladı.

Bakan Dönmez, daha aşıdaki katmanlarda yeni keşiflerin gelebileceğini vurgulayarak, 1-1,5 ay daha sabredersek yeni keşiflerin de olabileceğini vurguladı.