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Ekonomi Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık"
Ekonomi

Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:03:13 -
Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık"

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki depremin ardından hasarlı binalar dışında afetten etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzının sağlandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzını sağladık. Güvenlik tedbirleri kapsamında doğal gaz verilemeyen bölgelerde gaz verme çalışmaları başladı. Kalan 1854 abonemize hasar durumlarına göre kontroller yapılarak doğal gaz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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