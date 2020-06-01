  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Bakan Dönmez: “Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon’a ulaştı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon’a ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:30:30 -
Bakan Dönmez: “Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon’a ulaştı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon’a ulaştığını açıkladı.


Bakan Dönmez, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz seferi için Haydarpaşa Limanı’nda uğurlanan Fatih sondaj gemisinin Trabzon’a ulaştığını bildirdi. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı