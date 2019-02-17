Bakan Dönmez: En büyük keşfimiz denizde olacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol arama faaliyetlerine ilişkin, "En büyük keşfimiz inşallah denizde olacak" açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin petrol arama faaliyetleri hız kazandı. Bu faaliyetlerin sonuç vereceğini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Geçtiğimiz yıl milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri yaklaşık yüzde 70 civarında sondaj gerçekleştirdi. Bu sene hem denizde hem karada onu iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz inşallah denizde olacak” dedi.

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