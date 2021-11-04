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Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu: Erdoğan'ın müjdesi vatandaşın cebine yansıyacak
Ekonomi

Bakan Dönmez duyurdu: Erdoğan'ın müjdesi vatandaşın cebine yansıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 12:02:00 -
Bakan Dönmez duyurdu: Erdoğan'ın müjdesi vatandaşın cebine yansıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi'ne video konferasla katıldı.

Bakan Fatih Dönmez, zirvedeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ile ilgili vereceği müjdeye değindi.

Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak." ifadesini kullandı.

Doğalgaz depolarının kapasitesini artırdıklarını da söyleyen Bakan Dönmez, "Biz bu sene doğalgaz ve elektrikte bir arz sıkıntı yaşamadan kapatmış olacağız." dedi.

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Yorumlar

Cengiz

ALLAH Aşkina ,Mujde vermeyin.Her mujdeden sonra Dogalgaza Akaryakita Zam Geliyor.
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Corumlu

Sen enflasyon, pahalılık ve kur artışını önleyememe sonrada sadaka dağıtır gibi elektrik su doğal gaz, akaryakıt vb faturalara destek oldugunu söyle kim inanır. Sağdan verip soldan alıyor bu iktidar. Akaryakıta destek araba ve vergilere zam.
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