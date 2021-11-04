Bakan Dönmez duyurdu: Erdoğan'ın müjdesi vatandaşın cebine yansıyacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi'ne video konferasla katıldı.
Bakan Fatih Dönmez, zirvedeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ile ilgili vereceği müjdeye değindi.
Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak." ifadesini kullandı.
Doğalgaz depolarının kapasitesini artırdıklarını da söyleyen Bakan Dönmez, "Biz bu sene doğalgaz ve elektrikte bir arz sıkıntı yaşamadan kapatmış olacağız." dedi.