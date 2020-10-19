Bakan Dönmez: Dünyanın en büyüğünü açıkladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz’deki ek gaz keşfi duyurusunun ardından, Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor" dedi.

NTV televizyonunun canlı yayınına katılan Dönmez, "Karadeniz’de önce 320 milyar metreküp doğalgaz potansiyeli açıklandı. Aradan 2 ay geçmeden, aynı sahada ek 85 milyar metreküp doğalgaz geldi. Üretime geçildikten sonra Türkiye’nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir gazdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Karadeniz’de sonuç alınırken, diğer taraftan Akdeniz’de de sismik aramaların devam ettiğini" söyleyen Dönmez "Üstelik Yunanistan ve Batı’nın tüm engellemelerine rağmen" diye konuştu.

"Tuna 1 arama çalışmaları bitti"

Dönmez, "Tuna 1 arama çalışmaları bitti. Bundan sonra tamamlama çalışmaları olacak. Aynı sahada yeni aramalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz burada 40'a yakın arama kuyusu açacağız. Karadeniz'deki arama çalışmalarımız yabancı şirketlerle beraber 2000'li yıllarda başladı. O tarihlerden bu zamana kadar 33 bin metre kare sismik arama gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bulunan gazın ne zaman vatandaşa ulaştırılacağı sorusu üzerine "Çalışmalara tam gaz başladık 2023 yılında vatandaşımıza ulaştıracağız. Şu an çalışmaları kendimiz yürütüyoruz" ifadesini kullanan Dönmez, dünyanın her yerinde olduğu gibi teknolojik ekipmanların tedariği için yurt dışı firmalardan da destek alınabileceğini belirtti.

Dönmez, Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalarla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz sahasında çalışmalar devam ediyor. Öncelikle bölgenin röntgenini çekiyoruz daha sonrasında sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Gaz akışı olduğunu gördüğümüz yerlerde sismik çalışmalar yapıyoruz. Antalya'nın Kaş bölgesinin karşılığında olan kendi bölgemizde sismik çalışmalarımız var. Değerlendirmelerden sonra potansiyel görürsek sondaj gemimizi gönderip sondaja başlayacağız.



Petrol jeolojisinde çalışan uzmanlara göre, sismik çalışmalar bize ümit veriyor. Fakat bunları test etmeden bir şey söylemek zor ama potansiyeli yüksek bir bölge inşallah Karadeniz'deki gibi keşifler yapabiliriz.



Yavuz sondaj gemisi, her geminin olduğu gibi çalışma saatini doldurunca bakım çalışmaları için limana geliyor. Şuan diplomasiyle eş zamanlı çalışmalar olduğu için bazen kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Fakat bakımları bittiğinde Yavuz gemisi yeniden görev yerine dönecektir.

KKTC açıklarında sismik çalışmalarına devam ediyoruz. Biz her türlü diyaloğa açığız fakat Rum tarafından hiç bir olumlu yaklaşım göremedik. Bu o bölgedeki tüm halklar için büyük bir fayda aslında."