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Ekonomi Bakan Dönmez: "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz"
Ekonomi

Bakan Dönmez: "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 14:48:45 -
Bakan Dönmez: "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz"
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