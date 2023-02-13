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Gündem Bakan Dönmez, depremzedelerle bir araya geldi
Gündem

Bakan Dönmez, depremzedelerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun'daki deprem mağdurlarının sorunlarına çözüm aramak için AFAD tarafından kurulan çadır kentini ziyaret etti. Çadır kentte bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Dönmez, çadır kentte bir an evvel elektrik verilmesi için ilgili dağıtım şirketine talimat verdi. Dönmez, son olarak İskenderun Afet Koordinasyon Merkezinde afet değerlendirme toplantısına geçti.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 21:45:00 -
Bakan Dönmez, depremzedelerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun’da AFAD tarafında kurulan çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerin taleplerini dinledi.

Yunus Emre Mahallesi’nde yeni kurulan çadır kentte gelen Bakan Dönmez, burada afetzedelerle buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Dönmez, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çadır kente bir an evvel elektrik verilmesi için ilgili dağıtım şirketine talimat veren Dönmez, ardından İskenderun Afet Koordinasyon Merkezinde afet değerlendirme toplantısına geçti.

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