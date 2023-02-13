Bakan Dönmez, depremzedelerle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun'daki deprem mağdurlarının sorunlarına çözüm aramak için AFAD tarafından kurulan çadır kentini ziyaret etti. Çadır kentte bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Dönmez, çadır kentte bir an evvel elektrik verilmesi için ilgili dağıtım şirketine talimat verdi. Dönmez, son olarak İskenderun Afet Koordinasyon Merkezinde afet değerlendirme toplantısına geçti.