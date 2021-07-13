Bakan dönmez canlı yayında doğalgaz ve elektriğe neden zam yapıldığını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programına konuk oldu.

Doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar soruldu

Kübra Par, Bakan Dönmez'e herkesin merak ettiği doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların nedenini sordu.

"Enerjide dışa bağımlıyız" ifadeleriyle yanıt veren Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi ile ilgisi yok"

"Kendiniz üretmediğiniz sürece dış piyasalardaki fiyatlara maruz kalıyorsunuz, bu yüzden zam geliyor. Türk ekonomisiyle ilgisi yok. Zam yapılacak tarihler mevzuata göre planlanıyor."

"Barajlardaki su miktarı azaldı"

Elektrik zammıyla ilgili ise Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz sezon çok kurak geçiyor. Kuraklıkla ne ilgisi var diyeceksiniz, barajlarda su miktarı azalınca hidrolik elektrik seviyemiz düşüyor.

"Açık termik santrallerle karşılanıyor"

Hidrolikten elde ettiğimiz elektrik miktarı düşünce, bu açığı mecburen termik santrallerle kapatıyorsunuz. Termik santraller de doğalgaz gibi ithal."

Elektriğe yüzde 15, doğal'a yüzde 12 zam yapılmıştı

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılırken, doğalgaza da yüzde 12 zam gelmişti. Elektriğe ve doğalgaza yapılan son zamlar, vatandaşlar tarafından tepki toplamıştı.