  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Dönmez böyle duyurdu: Geri sayım devam ediyor
Ekonomi

Bakan Dönmez böyle duyurdu: Geri sayım devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabının Filyos Limanı'na getirildiğini duyurarak, "Geri sayım devam ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 23:17:00 - 2022-01-16 23:21:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de çıkartılacak doğalgazı karaya taşıyacak olan boruların Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri’ne geldiğini açıkladı.

Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Geri sayım devam ediyor. Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı” ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay