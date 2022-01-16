Bakan Dönmez böyle duyurdu: Geri sayım devam ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabının Filyos Limanı'na getirildiğini duyurarak, "Geri sayım devam ediyor" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de çıkartılacak doğalgazı karaya taşıyacak olan boruların Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri’ne geldiğini açıkladı.
Bakan Dönmez'den açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Geri sayım devam ediyor. Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı” ifadelerine yer verdi.