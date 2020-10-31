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Ekonomi Bakan Dönmez: Bayraklı'da elektriksiz şebeke kalmayacak
Ekonomi

Bakan Dönmez: Bayraklı'da elektriksiz şebeke kalmayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:04:16 -
Bakan Dönmez: Bayraklı'da elektriksiz şebeke kalmayacak

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Bayraklı ilçesinde devreye alınan yeni trafoyla ilçede elektriksiz şebekenin kalmayacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraklı'daki enerji arzına yönelik değerlendirmede bulundu.

Bakan Dönmez, "İzmir Bayraklı'da devreye aldığımız yeni trafomuzla ilçede elektriksiz şebeke kalmayacak. Tüm Bayraklı'ya kesintisiz enerji arzı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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