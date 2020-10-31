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Ekonomi Bakan Dönmez: Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak.
Ekonomi

Bakan Dönmez: Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 00:35:13 -
Bakan Dönmez: Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak.
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