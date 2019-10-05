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Bakan Dönmez açıkladı! En kısa sürede başlayacak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah" dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:10
Bakan Dönmez açıkladı! En kısa sürede başlayacak...

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 10:10
  1. yavuz sondaj gemisi

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