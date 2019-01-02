Bakan Dönmez 2019’a Bolu’da girdi

2019’a SEDAŞ Bolu İşletme Bakım Ekipleriyle birlikte giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, SEDAŞ ekibini onure eden açıklamalarda bulundu. “Herkes evinde elektrik enerjisini kullanırken, sizler enerjinin kesintisiz bir şekilde verilmesi ve vatandaşlarımızın bu hizmeti kesintisiz bir şekilde alabilmesi için kar kış, sıcak soğuk demeden her koşulda 24 saat esası ile görev başındasınız’’ diyen Dönmez, “Müşteri memnuniyetinin sağlanması için sizlerin çabaları ve çalışmaları çok değerli ve önemli. Elektrik teknisyeni ve mühendis arkadaşlarımız enerji dağıtım faaliyetlerinin gizli kahramanlarıdır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kendilerini kutluyorum” dedi.