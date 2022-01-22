Bakan Derya Yanık’tan Sedef Kabaş’a tepki

YENİ AKİT ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Milletin evine ‘saray’ yakıştırmasından sonra, zihin dünyalarının kirini ‘ahır’ ithamıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız” ifadelerini kullandı.