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Gündem Bakan Derya Yanık’tan Sedef Kabaş’a tepki
Gündem

Bakan Derya Yanık’tan Sedef Kabaş’a tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, “Oysa biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 22:58:00 -
Bakan Derya Yanık’tan Sedef Kabaş’a tepki

YENİ AKİT  ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Milletin evine ‘saray’ yakıştırmasından sonra, zihin dünyalarının kirini ‘ahır’ ithamıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

samimi

Çok güzel ifade etmiş...
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