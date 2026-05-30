Bakan Çiftçi’den sürücülere mesajı: Devlet tuzak kurmaz! Denetimler sizi korumak için!
Milyonlarca vatandaşın bayram için gittikleri memleketlerinden dönüş yoluna geçmesiyle bir çok ilde trafik yoğunluğu yaşanırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından sürücülere mesaj yayınladı. Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulunan Çiftçi, "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında bayram dolayısıyla alınan önlemlerin bazı kesimlerin iddia ettiği gibi bir tuzak niteliği taşımadığı, aksine vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına sağlamak olduğunu belirtti.
Çiftçi, vatandaşların sevdiklerine kavuşma heyecanını güven içinde yaşayabilmesi için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
BİR AİLE SOFRASINDA EKSİK SANDALYE KALMASIN DİYE…
"Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, insanları sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır."
"Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir hanede bayramın hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için tüm güvenlik güçlerimiz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır."
