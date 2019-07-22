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Bakan Çavuşoğlu:"S-400 barışı korumak için alınan bir sistem"

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22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
Bakan Çavuşoğlu:"S-400 barışı korumak için alınan bir sistem"

Bakan Çavuşoğlu:"S-400 barışı korumak için alınan bir sistem"

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
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