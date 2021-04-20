  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Dürüst davranmadılar
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Dürüst davranmadılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Türkiye arasındaki istişare görüşmesi sonrası gerçekleştirilen toplantıda Yunan mevkidaşı Dendias'ın skandal ifadeleriyle ilgili olarak, Yunanistan'ın dürüst davranmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 21:43:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Dürüst davranmadılar

Dendias'ın sözleri, Yunanistan ile görüşmeleri bitirdi mi? Şimdi ne olacak? Tüm merak edilen soruları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Bir televizyon programına katılan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın küstah tavrıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Son derece yapıcı ifadelerde bulundum. Üzülerek gördük ki Dendias ve Yunanistan tarafı dürüst davranmadılar. Biz bunları içeride görüştüğümüz için diplomatik bir dille söyledim. Dendias 2003'ten beri benim dostum. Burada samimi davranmadılar. Üzüldüğüm konu bu. Gelip hem böyle teklifte bulunuyorsunuz bir noktadan sonra da raydan çıkarıyorsunuz.

Türkiye aleyhine kullandıkları söylemleri burada basın toplantısında kullandı. İlişkileri ileri götürmek kolay değil. 2019 Eylül ayında Cumhurbaşkanımız Miçotakis ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki tüm itilaflı konular gündeme geldi.

İki Dışişleri Bakanı olarak bizleri görevlendirdiler. Cenevre toplantısı sonrası Dendias'la görüşmemiz oldu, o zaman bana bu konuları görüşmek için hazır olmadığını ifade etti. Ben de "Sizin durumunuz biraz daha zor. Fazla geciktirmeyelim, liderlerimize götürelim" dedim. Bu görüşme olsaydı sonra bir buçuk yıldaki sorunlar olmayabilirdi.

Biz her şeye rağmen sorunları çözmek için adım atmaya hazırız. Bunu da herkes toplantıda gördü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz

OSMANLI GİBİ TEPESİNE BİNECEKSİN BUNLARIN BUNLARDA DÜRÜSTLÜK NE ARAR MAZLUMLARI DENİZE ATAN ŞEREFSİZ KÖPEK BİR MİLLET YUNAN HALKI 
  • Yanıtla

ayni alcakligi yunan cbsk pavlopulos ciprasin konugu RTE ye basin onunde yapmis ve Osmanli tokatini yemisti oysa!

........
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın
Teknoloji

Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın

Hacker saldırılarındaki artış ve yüz milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin çalınması herkesi endeşilendirirken, uzmanından kişisel verile..
Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek
Gündem

Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerle birlikte harekete etmesi nedeniyle Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde tutuklu bulunan..
Yunanistan'dan Türkiye'ye flaş teklif
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye flaş teklif

Yunanistan'ın Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, Türkiye'ye 15 konuda olası ekonomik iş birliği için teklif gönderdiklerini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay