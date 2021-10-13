  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi sözler: Saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi sözler: Saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarında Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 12:25:00 - 2021-10-13 12:36:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında soruları cevapladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

(YPG/PKK saldırılarında) Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var.

Sözlerinde durmadılar. "Saldırıları kınıyoruz" diyorlar peki bu silahları kim veriyor? Sen eğitiyorsun, sonra göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun.

Bu teröristler burda olduğuna göre bizim de yapmammız gereken nedir kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizdir. Temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay