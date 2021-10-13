Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi sözler: Saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında soruları cevapladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

(YPG/PKK saldırılarında) Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var.

Sözlerinde durmadılar. "Saldırıları kınıyoruz" diyorlar peki bu silahları kim veriyor? Sen eğitiyorsun, sonra göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun.

Bu teröristler burda olduğuna göre bizim de yapmammız gereken nedir kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizdir. Temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

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