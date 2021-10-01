Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Biz stratejik hamleler yapıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rusya ile anlaşamadığımız konuları açıkça yüzlerine söylüyoruz. Kırım'ı tanımıyoruz, Ukrayna'nın, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Gayet net, gizlemiyoruz bu politikalarımızı. Bunları yapınca da 'zemin kayması' ya da Meclis'te de görüyorum, 'İki ülke arasında sıkışıp kaldınız.' Hangi konuda sıkışmışız, biz stratejik hamleler yapıyoruz kardeşim.' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Aydın Valiliğini ziyaret ettikten sonra Efeler ilçesinde bir otelde düzenlenen "Aydın İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"na katıldı.

Buradaki konuşmasında, Kovid-19 salgınıyla dünyada yaşanan değişime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, dış politikanın yanı sıra askeri ve ekonomik güç dengelerinde, ülkelerin öncelik ve tercihlerinde değişimler görülmeye başlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, uluslararası sistemin, çatışmaları ve sorunları çözmekte yetersiz olduğunu ifade etti.

BM gibi ana kuruluşların sorunları çözmesini beklemek yerine bölgesel sahiplenme anlayışıyla inisiyatifler de alınması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tıpkı Türkiye'nin bölgesindeki sorunların çözümüne katkı sağladığı, inisiyatif aldığı gibi. Yeri geldiği zaman masada, yeri geldiği zaman sahada gücünü gösterdiği gibi. Bunu hep konuşuyoruz, masada mı güçlü olalım, sahada mı? Biz diyoruz ki sahada ve masada güçlü bir Türkiye olması gerekiyor. Sahada güçlü olmak bazen bir ihtiyaç. Bazen diplomasi tükeniyor, çare kalmıyor ve sahaya inmek zorundasınız, gücünüzü göstermek zorundasınız. İşte 30 yıl Azerbaycan bekledi, Karabağ problemini Rusya, ABD ve Fransa çözmedi. Sorun giderek çetrefilleşti. Azerbaycan'ın da sabrı tükendi. Biz de 'Can Azerbaycan yalnız değildir.' dedik ve Azerbaycan 44 gün süren muharebeyle topraklarını geri aldı, yani sahaya indi. Türk'ün gücünü göstermiş oldu."

Türkiye'nin de Libya'da, İdlib'de aynı şeyi yaptığını, oturup bekleme lüksü bulunmadığını, aktif olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, tarihi sorumlulukların getirdiği milli çıkarların da bulunduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bize mesela 'Afganistan, Libya, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?' diyenler var. İçeride de var, dışarıda da var. Ama bugün Çin neden Afganistan'da, Fransa niye Doğu Akdeniz'de, ABD ve Rusya niye Suriye'de? Bu soruyu sorduğumuz zaman bu soruya mutlaka bir cevap buluyorlar nedeniyle ilgili. Biz yanı başımızdaki bölgelerde olduğumuz zaman sorguluyorlar ama bunlara bir cevap buluyorlar. Bu sorulara cevap bulabilenler haddini aşarak bizi sorguluyorlar. Dışarıdakilerin sorgulaması bizi üzmez ama içeride 'Ne işimiz var?' diye sorduktan sonra da 'Niye yokuz?' gibi çelişkili açıklamalar görüyoruz. Bunlar siyasetin cilvesi olabilir ama sonuçta bizim mutlaka sahada ve masada her yerde olmamız lazım."

"Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz"

Çavuşoğlu, NATO ittifakının güçlendirilmesi, bugünün sorunlarına adapte edilmesi, terörle nasıl mücadele edileceğinin net şekilde ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu, Rusya ile de ilişkilerini geliştirdiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız çarşamba günü Putin ile görüştü, kasım ayının başında Biden ile Roma'da görüşecek. Biz niye birinden birini seçmek zorunda kalacağız? Güçlü bir NATO müttefikiyiz, yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Ama benim ihtiyacım olduğu zaman NATO müttefikleri bana savunma sanayisinde ihtiyacımız olan ürünleri vermiyor. Neden? PKK/YPG'ye karşı başlattığımız harekattan sonra vermiyorlar. Onun adını da koymuşlar, 'Siz Kürtlere saldırıyorsunuz.' PKK ile Kürtleri aynı kefeye koymak bir kere Kürt kardeşlerimize hakaret. Bunlar terörist. Onlar kısıtlama yapıyor. Biz farklı seçeneklere gidiyoruz, alıyoruz, üretiyoruz. Hepsini inşallah üreteceğiz. Bugün savunma sanayisinde en tepede olan ülkelerden biri olduk, kalite ve fiyat bakımından.

Rusya ile de anlaşamadığımız konuları açıkça yüzüne söylüyoruz. Kırım'ı tanımıyoruz, Ukrayna'nın, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Gayet net, gizlemiyoruz bu politikalarımızı. Açık, şeffaf, ilkeli dış politika izlemek lazım. Bunları yapınca da 'zemin kayması' ya da Meclis'te de görüyorum, 'İki ülke arasında sıkışıp kaldınız.' Hangi konuda sıkışmışız, biz stratejik hamleler yapıyoruz kardeşim. Bunu görmek lazım."